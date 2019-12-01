Уфолог увидел на фото Марса ископаемую рыбу

[media=https://youtu.be/fiKiQvbxd78]





Уфолог верит, что на Марсе существуют различные артефакты, происходящие от внеземных цивилизаций. В своём блоге он сообщил, что хотел бы изучить «ископаемое» максимально подробно, поскольку они показались ему похожими на артефакты с Земли., - отметил интернет-уфолог.Скотт Уоринг пытается убедить интернет-пользователей в существовании на Марсе предметов, которые были оставлены инопланетянами. Он регулярно обследует фото, открытые широкой публике сотрудниками NASA, обвиняет их в сокрытии информации, после чего редактирует контрастность отдельных изображений для создания образов для создания эфемерного сходства с разнообразными объектами с Земли.