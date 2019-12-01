Уфолог увидел на фото Марса ископаемую рыбу
Интернет-уфолог Скотт Уоринг сообщил о появлении на фото Марса фигуры, напоминающей ему силуэт ископаемой рыбы. Снимок был сделан ровером Curiosity, а сам объект оказался непохожим на другие зоны каменистого рельефа Красной планеты.
Уфолог верит, что на Марсе существуют различные артефакты, происходящие от внеземных цивилизаций. В своём блоге он сообщил, что хотел бы изучить «ископаемое» максимально подробно, поскольку они показались ему похожими на артефакты с Земли.
«Не имею сомнений в увиденном. Могу различить глаза, рот, гребни, плавники. Нижняя часть явно обрушилась по причине высыхания тела до превращения в ископаемое», - отметил интернет-уфолог.
Скотт Уоринг пытается убедить интернет-пользователей в существовании на Марсе предметов, которые были оставлены инопланетянами. Он регулярно обследует фото, открытые широкой публике сотрудниками NASA, обвиняет их в сокрытии информации, после чего редактирует контрастность отдельных изображений для создания образов для создания эфемерного сходства с разнообразными объектами с Земли.
Уфолог верит, что на Марсе существуют различные артефакты, происходящие от внеземных цивилизаций. В своём блоге он сообщил, что хотел бы изучить «ископаемое» максимально подробно, поскольку они показались ему похожими на артефакты с Земли.
«Не имею сомнений в увиденном. Могу различить глаза, рот, гребни, плавники. Нижняя часть явно обрушилась по причине высыхания тела до превращения в ископаемое», - отметил интернет-уфолог.
[media=https://youtu.be/fiKiQvbxd78]
Скотт Уоринг пытается убедить интернет-пользователей в существовании на Марсе предметов, которые были оставлены инопланетянами. Он регулярно обследует фото, открытые широкой публике сотрудниками NASA, обвиняет их в сокрытии информации, после чего редактирует контрастность отдельных изображений для создания образов для создания эфемерного сходства с разнообразными объектами с Земли.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:20