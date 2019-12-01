ИИ научили выбирать самые жизнеспособные эмбрионы для ЭКО





Итальянская группа ученых из центра репродуктивной медицины Европейской больницы сообщает о новой разработке в сфере искусственного интеллекта. Их исследование касалось предоставления ИИ десятков тысяч изображений эмбрионов. Одни из них имели характеристики, необходимые для успешного появления на свет, а другие имели непоправимые изъяны. С помощью технологии самообучения, алгоритм смог проанализировать большинство вероятностей, выдав результат о 70 потенциальных случаях жизнеспособности. Благодаря появлению нового метода оценки качества эмбрионов, врачи смогут предложить парам более высокие шансы на деторождение.Кроме прочего, технологи сообщают об использовании ИИ в иных областях репродуктивной медицины. Это включает диагностику и морфологию сперматозоидов, автоматизацию подсчета фолликулов, прогноз стадии эмбриональной клетки, анализ эмбрионов на качество и прогнозирование живорождения. С помощью новой технологии, врачи смогли подтвердить, что восприимчивость эндометрия имеет одну из самых главных ролей в успешной беременности. Медики говорят, что во избежание нужды в процедуре ЭКО, молодым женщинам нужно выполнять физические упражнения, отказаться от вредных привычек и получать минимальное количество стресса для профилактики бесплодия.