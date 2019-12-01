ИИ научили выбирать самые жизнеспособные эмбрионы для ЭКО
Искусственное оплодотворение требует точности на каждом этапе операции. Ученые сообщают, что они научили ИИ выбирать самые жизнеспособные эмбрионы для ЭКО.
Итальянская группа ученых из центра репродуктивной медицины Европейской больницы сообщает о новой разработке в сфере искусственного интеллекта. Их исследование касалось предоставления ИИ десятков тысяч изображений эмбрионов. Одни из них имели характеристики, необходимые для успешного появления на свет, а другие имели непоправимые изъяны. С помощью технологии самообучения, алгоритм смог проанализировать большинство вероятностей, выдав результат о 70 потенциальных случаях жизнеспособности. Благодаря появлению нового метода оценки качества эмбрионов, врачи смогут предложить парам более высокие шансы на деторождение.
Кроме прочего, технологи сообщают об использовании ИИ в иных областях репродуктивной медицины. Это включает диагностику и морфологию сперматозоидов, автоматизацию подсчета фолликулов, прогноз стадии эмбриональной клетки, анализ эмбрионов на качество и прогнозирование живорождения. С помощью новой технологии, врачи смогли подтвердить, что восприимчивость эндометрия имеет одну из самых главных ролей в успешной беременности. Медики говорят, что во избежание нужды в процедуре ЭКО, молодым женщинам нужно выполнять физические упражнения, отказаться от вредных привычек и получать минимальное количество стресса для профилактики бесплодия.
Итальянская группа ученых из центра репродуктивной медицины Европейской больницы сообщает о новой разработке в сфере искусственного интеллекта. Их исследование касалось предоставления ИИ десятков тысяч изображений эмбрионов. Одни из них имели характеристики, необходимые для успешного появления на свет, а другие имели непоправимые изъяны. С помощью технологии самообучения, алгоритм смог проанализировать большинство вероятностей, выдав результат о 70 потенциальных случаях жизнеспособности. Благодаря появлению нового метода оценки качества эмбрионов, врачи смогут предложить парам более высокие шансы на деторождение.
Кроме прочего, технологи сообщают об использовании ИИ в иных областях репродуктивной медицины. Это включает диагностику и морфологию сперматозоидов, автоматизацию подсчета фолликулов, прогноз стадии эмбриональной клетки, анализ эмбрионов на качество и прогнозирование живорождения. С помощью новой технологии, врачи смогли подтвердить, что восприимчивость эндометрия имеет одну из самых главных ролей в успешной беременности. Медики говорят, что во избежание нужды в процедуре ЭКО, молодым женщинам нужно выполнять физические упражнения, отказаться от вредных привычек и получать минимальное количество стресса для профилактики бесплодия.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:51