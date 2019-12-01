Врачи: Накладные ресницы могут стать причиной появления ресничных клещей





Женщины, злоупотребляющие косметическими процедурами наращивания ресниц, рискуют собственным зрением и здоровьем кожи. Об этом сообщают дерматологи, называя главного возбудителя различных болезней глазницы - ресничного клеща. По словам экспертов, многие специалисты в салонах красоты не придерживаются правил гигиены не только во время предоставления услуг, но и подготовки нужного инструмента. В первую очередь, отмечается отказ от использования дезинфицирующих средств, что способствует размножению паразитов и бактерий.Такое вопиющее несоблюдение чистоты может вызвать воспаление век, ресниц и глаза у беспечных клиентов. Кроме прочего, клещи опасны возможным повреждением роговицы, ухудшением зрения и появлением язв на зрительных нервах. Особенно неприятными могут оказаться последствия для людей с ослабленным иммунитетом, который позволяет паразитам стремительно размножаться. Из-за этого существует риск выпадения собственных ресниц. Врачи рекомендуют проконсультироваться с офтальмологом относительно использования той или иной восстанавливающей мази для ресниц или же отказаться от частых процедур наращивания.