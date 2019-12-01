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Экономисты рассказали, когда выгоднее покупать доллар перед Новым годом

Вопрос наиболее выгодной покупки валюты до зимних праздников оказался решенным. Американский экономист Марк Гойхман рассказал, когда покупать доллар перед Новым годом.

Первые семь дней декабря окажутся переходным периодом для российского рубля, говорит американский эксперт Марк Гойхман из центра аналитики и финансовых технологий. Экономист утверждает, что национальная валюта будет постепенно падать в цене с понедельника, 2 декабря. Причину подобной тендеции называют торговую войну между США и Китаем. Известно, что президент Дональд Трамп подписал документ против антикитайских протестов, что только обострило отношения Пекина и Вашингтона. Помимо отмены потенциального торгового соглашения между двумя супердержавами, ситуация может негативно сказаться на глобальной экономике.

Со 2 декабря банкиры с большой вероятностью будут просить за покупку доллара от 64,5 рублей. На сегодняшний день обмен валюты можно совершить всего лишь за 64,08 рубля. Поэтому наиболее выгодным временем для финансовых операций называют 1 декабря. Отечественные экономисты говорят, что курс российского рубля должен стабилизироваться на мировом рынке до нового года. Подобное временное ослабление также связано с преддверием праздников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:15

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