Экономисты рассказали, когда выгоднее покупать доллар перед Новым годом





Первые семь дней декабря окажутся переходным периодом для российского рубля, говорит американский эксперт Марк Гойхман из центра аналитики и финансовых технологий. Экономист утверждает, что национальная валюта будет постепенно падать в цене с понедельника, 2 декабря. Причину подобной тендеции называют торговую войну между США и Китаем. Известно, что президент Дональд Трамп подписал документ против антикитайских протестов, что только обострило отношения Пекина и Вашингтона. Помимо отмены потенциального торгового соглашения между двумя супердержавами, ситуация может негативно сказаться на глобальной экономике.Со 2 декабря банкиры с большой вероятностью будут просить за покупку доллара от 64,5 рублей. На сегодняшний день обмен валюты можно совершить всего лишь за 64,08 рубля. Поэтому наиболее выгодным временем для финансовых операций называют 1 декабря. Отечественные экономисты говорят, что курс российского рубля должен стабилизироваться на мировом рынке до нового года. Подобное временное ослабление также связано с преддверием праздников.