Ученые назвали утренний напиток, который поможет предотвратить рак





В рамках масштабного исследования, которое длилось более 4 лет, специалисты сумели установить, что напитки с высоким содержанием кофеина помогают предотвращать старение мозга. Кроме того, как показали эксперименты на лабораторных мышах, кофеин активно блокирует рецептор с кодовым названием А2А, который, как известно науке, провоцирует старение мозга и даже может вызывать рост гормонов стресса или появление нарушений в работе функции памяти. «Кофеин не просто помогает предотвращать старение мозга, но еще и полезен для желчного пузыря и печени, что было доказано недавно проведенными исследованиями. Кроме того, напитки с кофеином защищают печень от цирроза и рака», - утверждают авторы исследования.Кроме всего прочего в соответствии с результатами другого масштабного исследования, которое в течение 16 лет вели европейские специалисты, при употреблении трех чашек кофе в день человек существенно снижается риск смерти, особенно это касается смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы и системы пищеварения. Кроме того, кофе без сахара помогает контролировать уровень глюкозы в организме.