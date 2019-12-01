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Ученые назвали утренний напиток, который поможет предотвратить рак

Исследователи из Европы, США и Бразилии сумели установить напиток, с которого лучше всего начинать каждое утро. По их словам, регулярное употребление этого напитка по утрам помогает предотвращать развитие рака.
Ученые назвали утренний напиток, который поможет предотвратить рак

В рамках масштабного исследования, которое длилось более 4 лет, специалисты сумели установить, что напитки с высоким содержанием кофеина помогают предотвращать старение мозга. Кроме того, как показали эксперименты на лабораторных мышах, кофеин активно блокирует рецептор с кодовым названием А2А, который, как известно науке, провоцирует старение мозга и даже может вызывать рост гормонов стресса или появление нарушений в работе функции памяти. «Кофеин не просто помогает предотвращать старение мозга, но еще и полезен для желчного пузыря и печени, что было доказано недавно проведенными исследованиями. Кроме того, напитки с кофеином защищают печень от цирроза и рака», - утверждают авторы исследования.

Кроме всего прочего в соответствии с результатами другого масштабного исследования, которое в течение 16 лет вели европейские специалисты, при употреблении трех чашек кофе в день человек существенно снижается риск смерти, особенно это касается смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы и системы пищеварения. Кроме того, кофе без сахара помогает контролировать уровень глюкозы в организме.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00

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