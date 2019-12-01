Эксперты назвали основные заблуждения о шипованных покрышках





Речь идёт о регулярном сезонном обледенении дорожного покрытия, высокой интенсивности выпадения снега, а также проблемах в приведении трасс в надлежащий вид из-за необходимости обрабатывать площади большой протяженности. Несмотря на близкое знакомство россиян с шипованной резиной, имеется значительное число мифов о данном типе покрышек. Довольно часто можно столкнуться с заблуждением о потере шипов при движении по асфальтированному покрытию. Эксперты подчеркивают безосновательность этого утверждения. Исключением может стать контрафактный товар либо покрышки заведомо невысокого качества.В целях улучшения сцепления ведущей оси некоторые автомобилисты ставят на неё пару шипованной резины. Итогом становится снос другой оси с обычной резиной, а также совершенно непредсказуемые действия транспортного средства на дороге. Часть водителей уверены, что в случае потери шипов колесо потеряет свою балансировку и ему потребуется регулярная настройка в сервисной службе. В действительности таких проблем не возникает, поскольку шипы отличаются крайне малым весом, не имеющим возможности как-либо повлиять на состояние балансировки.Вытаскивать шипы после завершения холодного сезона не стоит. Для таких покрышек используется особый состав резины, поэтому летом она теряет свою эффективность. Выбор для использования в зимний сезон стоит делать на основании региона проживания. Фрикционная резина более хорошо показывает себя во время использования в городских условиях, где дороги проходят регулярную чистку. Количество наледи в этом случае относительно невелико, поэтому в шипах нет большой необходимости.