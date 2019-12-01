Эксперты назвали основные заблуждения о шипованных покрышках
Эксперты составили список из основных заблуждений водителей относительно шипованных покрышек. Резина этого типа достаточно часто применяется автомобилистами России из-за особенностей климата.
Речь идёт о регулярном сезонном обледенении дорожного покрытия, высокой интенсивности выпадения снега, а также проблемах в приведении трасс в надлежащий вид из-за необходимости обрабатывать площади большой протяженности. Несмотря на близкое знакомство россиян с шипованной резиной, имеется значительное число мифов о данном типе покрышек. Довольно часто можно столкнуться с заблуждением о потере шипов при движении по асфальтированному покрытию. Эксперты подчеркивают безосновательность этого утверждения. Исключением может стать контрафактный товар либо покрышки заведомо невысокого качества.
В целях улучшения сцепления ведущей оси некоторые автомобилисты ставят на неё пару шипованной резины. Итогом становится снос другой оси с обычной резиной, а также совершенно непредсказуемые действия транспортного средства на дороге. Часть водителей уверены, что в случае потери шипов колесо потеряет свою балансировку и ему потребуется регулярная настройка в сервисной службе. В действительности таких проблем не возникает, поскольку шипы отличаются крайне малым весом, не имеющим возможности как-либо повлиять на состояние балансировки.
Вытаскивать шипы после завершения холодного сезона не стоит. Для таких покрышек используется особый состав резины, поэтому летом она теряет свою эффективность. Выбор для использования в зимний сезон стоит делать на основании региона проживания. Фрикционная резина более хорошо показывает себя во время использования в городских условиях, где дороги проходят регулярную чистку. Количество наледи в этом случае относительно невелико, поэтому в шипах нет большой необходимости.
Речь идёт о регулярном сезонном обледенении дорожного покрытия, высокой интенсивности выпадения снега, а также проблемах в приведении трасс в надлежащий вид из-за необходимости обрабатывать площади большой протяженности. Несмотря на близкое знакомство россиян с шипованной резиной, имеется значительное число мифов о данном типе покрышек. Довольно часто можно столкнуться с заблуждением о потере шипов при движении по асфальтированному покрытию. Эксперты подчеркивают безосновательность этого утверждения. Исключением может стать контрафактный товар либо покрышки заведомо невысокого качества.
В целях улучшения сцепления ведущей оси некоторые автомобилисты ставят на неё пару шипованной резины. Итогом становится снос другой оси с обычной резиной, а также совершенно непредсказуемые действия транспортного средства на дороге. Часть водителей уверены, что в случае потери шипов колесо потеряет свою балансировку и ему потребуется регулярная настройка в сервисной службе. В действительности таких проблем не возникает, поскольку шипы отличаются крайне малым весом, не имеющим возможности как-либо повлиять на состояние балансировки.
Вытаскивать шипы после завершения холодного сезона не стоит. Для таких покрышек используется особый состав резины, поэтому летом она теряет свою эффективность. Выбор для использования в зимний сезон стоит делать на основании региона проживания. Фрикционная резина более хорошо показывает себя во время использования в городских условиях, где дороги проходят регулярную чистку. Количество наледи в этом случае относительно невелико, поэтому в шипах нет большой необходимости.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:52