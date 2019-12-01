Ноутбуки Honor MagicBook от Huawei появились на рынке Китая





Honor представила в Китае свою новую серию ноутбуков MagicBook, включающую MagicBook 14 и MagicBook 15. Оба гаджета оснащены передовыми процессорами, улучшенными характеристиками дизайна и ультратонкими лицевыми панелями дисплея. Компьютеры поставляются с 14 или 15,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD, который имеет только 4,8-миллиметровую рамку с обеих сторон. Устройства оснастили чипсетами AMD Ryzen 5 и 7-й серии с графической картой Radeon RX Vega 8 и 10, двухканальной памятью DDR4 на 2400 МГц 8 ГБ и твердотельным накопителем PCIe на 512 ГБ.Honor MagicBook 14 и 15 также имеют встроенную батарею на 56 Вт или аккумулятор на 42 Вт, заряжающиеся с помощью адаптера питания на 65 Вт (USB Type C). Примечательно, что новинки выпускаются с операционными системами Linux и Windows 10. Вместе с ноутбуками дочерний бренд компании Huawei объявил о начале продаж своих новых смартфонов Honor V30 и V30 Pro и умных часов Honor Watch Magic 2. Выход на глобальный рынок запланирован на 5 декабря 2019 года.