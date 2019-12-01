В Забайкалье автобус с пассажирами слетел с трасы





Как сообщили агентству в краевом Минздраве, по предварительной информации, в результате этого происшествия не менее семи пассажиров получили тяжелые телесные повреждения. На данный момент на месте крушения ведут работу сразу пять медицинских бригад. Отмечается, что перевернувшийся автобус совершал рейс по маршруту Чита-Сретенск. Позднее агентство «Интерфакс» опубликовало информацию о том, что автобус китайской марки является собственностью местной турфирмы. При этом уточняется, что водитель в момент аварии был трезв, а среди пассажиров не было иностранных граждан.«Это не туристический, а рейсовый автобус, который совершал поездки в регионе. Информации о пострадавших или погибших пока нет. На месте работает экипаж автоинспекции», - приводит агентство РБК слова пресс-службы управления МВД по региону. Позднее еще одно крупное информагентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ГИБДД, опубликовало данные о том, что в этой аварии погибли 11 человек.