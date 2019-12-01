Кейт Миддлтон в тайне посетила роддом





У Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей - Луи, Шарлотта и Джордж. Но в последнее время начали распространяться слухи о том, что у пары скоро появится четвертый ребенок. Недавно представитель Кенсингтонского дворца заявил, что возлюбленная герцога Кембриджского в тайне от общественности посетила один из лондонских госпиталей под названием "Kingston Hospital". Кейт Миддлтон побывала в отделении для рожениц и матерей с грудными детьми, где она училась у медсестер, которые выхаживают младенцев.Пользователи Сети пришли к выводу, что посещение роддома герцогиней Кембриджского связано не с ее благотворительной деятельностью, а с тем, что она ждет еще одного ребенка. Пока члены королевской семьи никак не комментируют слухи о пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон.