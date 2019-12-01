Названы способы избавления от черного налета на колесных дисках





С черным налетом на дисках рано или поздно встречается каждый автомобилист. Особенно удручает подобная ситуация сразу же после посещения автомойки. Некоторые водители игнорируют проблему, к которой вскоре дополняются битумные пятна и дорожная пыль. На самом деле эта копоть появляется в результате работы тормозных колодок. Большое количество грязи может быть связано с их некорректным функционированием, что требует незамедлительно осмотра и потенциального ремонта. Проблема также может состоять в неисправности тормозов, которые следует заменить.Конечно, очевидным способом избавления от грязи является ежедневная мойка дисков. К сожалению, помимо больших затрат при использовании обычных средств, существует еще и опасность снятия краски при нанесении дешевой, но более агрессивной химии. Для эффективной очистки нужно отказаться от услуг автомойки, прибегнув к обычному подсолнечному маслу. Этот жир наносится на диски, и оттирается вместе с нагаром и битумными пятнами всего-лишь за 10 минут. Кроме экономности подхода, он еще и позволяет сохранить защитное покрытие.