Американские эксперты рассказали о странных советских автоматах





Как сообщается в публикации, инженерам СССР удалось существенно расширить оружейное дело, создав ствольную коробку из полимерных материалов, увеличив темп стрельбы и даже создав уникальный тройной ствол. «Россия является родиной сразу нескольких необычных автоматов, которые спроектированы по принципу буллпап, при котором магазин с ударным механизмом располагаются за спусковым крючком, в прикладе», - говорится в материале. К такому оружию эксперты отнесли автоматы ТКБ-022 и ТКБ-011, которые они сравнивают с оружием из фантастических фильмов про пришельцев. Также в публикации упоминается образец под кодовым названием ТКБ-0146, который поразил американских военных экспертов высочайшим темпом стрельбы. Сообщается, что в автоматическом режиме экспериментальный автомат способен производить до 2 тысяч выстрелов за минуту, при этом, оружие не сильно трясет благодаря смещенному импульсу отдачи.Еще один образец, который был рассмотрен специалистами, трехствольный автомат ТКБ-59, который, к тому же, оснащался тремя магазинами. Впрочем, ни один из указанных образцов так и не пошел в серию.