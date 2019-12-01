Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: Пострадали две квартиры





«В результате взрыва в одном из подъездов дома пострадали две квартиры», - отметил Бочаров. По его словам, проведено заседание комиссии по ЧС, в результате чего было предложено ввести в район режим чрезвычайной ситуации. Утром этого воскресенья экспертам предстоит провести тщательное обследование подъезда дома, где произошел взрыв и оценить состояние квартир в нем. «Все остальные подъезды пострадавшего здания признаны безопасными, поэтому после подключения электропитания они снова будут заселены», - добавил глава регионального управления МЧС,Также он рассказал о том, что подъезд, где и произошел взрыв, в ближайшее время планируется взять под охрану, а его жильцов временно расселить. «15 семей, которые были эвакуированы, будут частично размещены у родных и знакомых, а те, кто нуждается в жилье, пока будут расселены в гостинице. Городская администрация предоставила три пассажирских автобуса для выполнения этой задачи», - подчеркнул чиновник.О причинах взрыва пока ничего не известно, отмечается лишь, что этим вопросом отныне будет заниматься СК РФ. Пока сообщается только о том, что эпицентр взрыва находился в одной из квартир.