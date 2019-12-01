Эксперты составили ТОП-5 качественных трехлетних кроссоверов





У российских автолюбителей наблюдается высокий спрос на внедорожники как с автосалонов, так и с вторичного рынка автомобилей. Специалисты рекомендуют обратить внимание на модели, которые не превысили трехлетний период эксплуатации или выпуска. Для большего удобства покупателей они также составили рейтинг наиболее надежных подержанных SUV. Первое место досталось Volkswagen Tiguan. "Немец" отметился среди конкурентов качественной сборкой и высокой ремонтоспособностью. Этот компактный кроссовер продается как с тубодизельным агрегатом мощностью в 150 л. с., так и 1.4-литровым бензиновым двигателем мощностью в 125 л. с.На втором месте оказался Audi Q3, который относится к числу более престижных моделей. Её комплектация включает линейку бензиновых установок на 1,4 и 2 литра с мощностью 150, 180 и 220 л. с. В наличии имеется полный привод и альтернатива в виде "дизеля" на 180 л. с. Тройку лидеров замыкает BMW X3, пользующийся особой популярностью на вторичном рынке. Кроссовер оснащен 2-литровым двигателем мощностью от 180 до 245 л. с. Четвертым назван Hyundai Santa Fe, плюсами которого назвали экономность в обслуживании и повышенную комфортность салона. Под капотом можно найти 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью в 170 л. с. Последнее место занял надежный Lexus GX, который имеет 4,6-литровый двигатель мощностью 300 л. с., полный привод и автоматическую КПП.