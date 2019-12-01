На Украине заявили о превосходстве военных катеров РФ





, - отмечается в сообщении эксперта.Чмут сообщил, что катера Украины не имеют способности вести скоростные действия и маневры в надводном пространстве. Эксперт отметил надежду на прекращение их закупки Киевом. В октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что созданные ракетные комплексы, двигающиеся по настильной линии, безальтернативны в мировой практике. Помимо этого, отмечалась работа исследователей над новым вооружением.