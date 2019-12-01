На Украине заявили о превосходстве военных катеров РФ
На Украине сообщили о существенном превосходстве в практическом использовании военных катеров в составе флота РФ. Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут провел сравнение боевых параметров украинского малоразмерного судна «Гюрза-М» и российского «Соболя».
«Украинский МБАК с массой порядка 54 тонн похож на произведённый в РФ «Соболь» 57,5 т. Достаточно интересным будет сравнение обводов корпуса для военных катеров с равным тоннажем», - отмечается в сообщении эксперта.
Чмут сообщил, что катера Украины не имеют способности вести скоростные действия и маневры в надводном пространстве. Эксперт отметил надежду на прекращение их закупки Киевом. В октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что созданные ракетные комплексы, двигающиеся по настильной линии, безальтернативны в мировой практике. Помимо этого, отмечалась работа исследователей над новым вооружением.
«Украинский МБАК с массой порядка 54 тонн похож на произведённый в РФ «Соболь» 57,5 т. Достаточно интересным будет сравнение обводов корпуса для военных катеров с равным тоннажем», - отмечается в сообщении эксперта.
Чмут сообщил, что катера Украины не имеют способности вести скоростные действия и маневры в надводном пространстве. Эксперт отметил надежду на прекращение их закупки Киевом. В октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что созданные ракетные комплексы, двигающиеся по настильной линии, безальтернативны в мировой практике. Помимо этого, отмечалась работа исследователей над новым вооружением.
Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:51