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Xiaomi снизила цены на Mi TV 4A, Mi Notebook Pro 15,6, Redmi 8A и Mi Band 4 NFC

Китайская компания Xiaomi решила снизить цены на некоторые из своих популярных продуктов. Сообщается, что телевизор Mi TV 4A, смартфон Redmi 8A, смарт-браслет Mi Band 4 NFC и портативный ПК Mi Notebook Pro 15,6 подешевеют в рамках акции, приуроченной к 12 декабря.
Xiaomi снизила цены на Mi TV 4A, Mi Notebook Pro 15,6, Redmi 8A и Mi Band 4 NFC

По сравнению с Днем холостяка, который отмечается в ноябре, снижение цен в этот раз сложно будет назвать глобальным, однако в акции все равно принимает участие довольно большое количество устройств. Так, смартфон Redmi 8A с аккумулятором емкостью 5000 мАч подешевеет на 14 долларов и будет доступен покупателям всего за 99 долларов США. На 28 долларов дешевле станет и телевизор Mi TV 4A, цена которого отныне составит 89 долларов. Наконец, заметно сбросит в цене и Mi Notebook Pro 15,6 оснащенный процессором Intel Core i7 восьмого поколения, 16 гигабайтами оперативной памяти, дискретной видеокартой GTX 1050 и твердотельным накопителем емкостью 1 терабайт. Теперь этот ноутбук будет доступен по цене в 1065 долларов, что на 70 долларов дешевле прежнего.

Меньше прочего подешевеет популярный смарт-браслет Mi Band 4 со встроенным чипом NFC. Его новый ценник будет установлен на отметке в 28 долларов, что лишь на 3 доллара ниже прежней цены.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:35

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