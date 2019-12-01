Xiaomi снизила цены на Mi TV 4A, Mi Notebook Pro 15,6, Redmi 8A и Mi Band 4 NFC





По сравнению с Днем холостяка, который отмечается в ноябре, снижение цен в этот раз сложно будет назвать глобальным, однако в акции все равно принимает участие довольно большое количество устройств. Так, смартфон Redmi 8A с аккумулятором емкостью 5000 мАч подешевеет на 14 долларов и будет доступен покупателям всего за 99 долларов США. На 28 долларов дешевле станет и телевизор Mi TV 4A, цена которого отныне составит 89 долларов. Наконец, заметно сбросит в цене и Mi Notebook Pro 15,6 оснащенный процессором Intel Core i7 восьмого поколения, 16 гигабайтами оперативной памяти, дискретной видеокартой GTX 1050 и твердотельным накопителем емкостью 1 терабайт. Теперь этот ноутбук будет доступен по цене в 1065 долларов, что на 70 долларов дешевле прежнего.Меньше прочего подешевеет популярный смарт-браслет Mi Band 4 со встроенным чипом NFC. Его новый ценник будет установлен на отметке в 28 долларов, что лишь на 3 доллара ниже прежней цены.