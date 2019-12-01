Ученые: Семена укропа могут заменить некоторые лекарства





Отмечается, что семена укропа приобретают наиболее выраженные полезные качества и насыщаются витаминами в августе-сентябре, поэтому собирать их лучше именно в этот период. Первое, для чего подходит растение – это избавление от половой дисфункции у мужчин. Вообще, укроп принято считать природным афродизиаком, повышающим потенцию и снимающим усталость. Для лечения в данном случае следует сделать отвар из двух ложек высушенных семян, которые заливаются кипятком и настаиваются. Перед каждым приемом пищи следует употребить три столовых ложки готового отвара. А вот женщинам семена укропа помогут при лечении проблем с менструальным циклом. Растение нормализует его и снижает болезненные симптомы при ПМС. Кроме того, семена могут оказывать благотворное влияния на женские гормоны, помогают преодолевать стресс и избавиться от бессонницы.Последним в перечне полезных свойств укропа называют лечение цистита, с чем сложно справиться даже современным лекарствам. При недугах мочеполовой системы употребление отвара из семян укропа необходимо совмещать с применением лекарственных препаратов. Одну столовую ложку семян следует настоять в горячей воде в течение четверти часа, а далее, за час перед приемом назначенных врачом препаратов, следует выпить треть этого отвара, повторив процедуру спустя еще час после приема медикаментов.