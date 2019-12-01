Ученые: Семена укропа могут заменить некоторые лекарства
Ученые-медики назвали перечень лекарственных препаратов, которые можно легко заменить семенами укропа. Как отмечают специалисты, это растение действительно обладает выраженными лечебными свойствами, однако злоупотреблять им не следует.
Отмечается, что семена укропа приобретают наиболее выраженные полезные качества и насыщаются витаминами в августе-сентябре, поэтому собирать их лучше именно в этот период. Первое, для чего подходит растение – это избавление от половой дисфункции у мужчин. Вообще, укроп принято считать природным афродизиаком, повышающим потенцию и снимающим усталость. Для лечения в данном случае следует сделать отвар из двух ложек высушенных семян, которые заливаются кипятком и настаиваются. Перед каждым приемом пищи следует употребить три столовых ложки готового отвара. А вот женщинам семена укропа помогут при лечении проблем с менструальным циклом. Растение нормализует его и снижает болезненные симптомы при ПМС. Кроме того, семена могут оказывать благотворное влияния на женские гормоны, помогают преодолевать стресс и избавиться от бессонницы.
Последним в перечне полезных свойств укропа называют лечение цистита, с чем сложно справиться даже современным лекарствам. При недугах мочеполовой системы употребление отвара из семян укропа необходимо совмещать с применением лекарственных препаратов. Одну столовую ложку семян следует настоять в горячей воде в течение четверти часа, а далее, за час перед приемом назначенных врачом препаратов, следует выпить треть этого отвара, повторив процедуру спустя еще час после приема медикаментов.
Отмечается, что семена укропа приобретают наиболее выраженные полезные качества и насыщаются витаминами в августе-сентябре, поэтому собирать их лучше именно в этот период. Первое, для чего подходит растение – это избавление от половой дисфункции у мужчин. Вообще, укроп принято считать природным афродизиаком, повышающим потенцию и снимающим усталость. Для лечения в данном случае следует сделать отвар из двух ложек высушенных семян, которые заливаются кипятком и настаиваются. Перед каждым приемом пищи следует употребить три столовых ложки готового отвара. А вот женщинам семена укропа помогут при лечении проблем с менструальным циклом. Растение нормализует его и снижает болезненные симптомы при ПМС. Кроме того, семена могут оказывать благотворное влияния на женские гормоны, помогают преодолевать стресс и избавиться от бессонницы.
Последним в перечне полезных свойств укропа называют лечение цистита, с чем сложно справиться даже современным лекарствам. При недугах мочеполовой системы употребление отвара из семян укропа необходимо совмещать с применением лекарственных препаратов. Одну столовую ложку семян следует настоять в горячей воде в течение четверти часа, а далее, за час перед приемом назначенных врачом препаратов, следует выпить треть этого отвара, повторив процедуру спустя еще час после приема медикаментов.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:44