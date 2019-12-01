Стали известны продукты, укрепляющие здоровье печени





Медики утверждают, что определенный рацион может защитить печень от разрушающего воздействия токсинов и болезней. В его число входит кофе, который повышает уровень антиоксидантов в организме, таким образом снижая риск развития воспалений. Кроме прочего, напиток усиляет защитные функции органа, предотвращая его ожирение. Рекомендуется также обратить внимание на зеленые и черные сорты чая, которые благоприятно воздействуют на концентрацию ферментов в печени. Все же, следует проявить осторожность во время питья экстракта зеленого чая, который может навредить железе.Свекольный сок называют эффективным средством для борьбы с окислительным повреждением и воспалением печени. В то же время, содержащиеся в овоще вещества помогают ферментам ускорять детоксикацию. Отличным дополнением к ним могут стать виноград и крестоцветные овощи, вроде капусты и брокколи. Употребление последних предоставляет телу противовоспалительный эффект вместе с укреплением защитного барьера вокруг печени. Наконец, грейпфрут и орехи помогают восстановлению больных, которые страдают от неалкогольной жировой болезни печени.