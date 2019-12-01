В ЯНАО при пожаре погибла семилетняя девочка
Сегодня ночью, 1 декабря, в городе Ноябрьск (ЯНАО) произошел пожар в одном из жилых домов. По данным пресс-службы регионального МЧС, в результате инцидента погибла девочка возрастом 7 лет.
В ночное время на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в жилом доме. По прибытию спасателей к месту инцидента было обнаружено, что здание практически полностью охвачено пламенем. На ликвидацию огня потребовалось два часа, после чего начались разборы завалов. В результате пожарные обнаружили тело семилетней девочки.
По факту гибели ребенка следователями проводится проверка. Обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранители.
В ночное время на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в жилом доме. По прибытию спасателей к месту инцидента было обнаружено, что здание практически полностью охвачено пламенем. На ликвидацию огня потребовалось два часа, после чего начались разборы завалов. В результате пожарные обнаружили тело семилетней девочки.
По факту гибели ребенка следователями проводится проверка. Обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранители.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:38