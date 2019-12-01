В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5





Дизайн оказался для многих пользователей дискуссионным вопросом. Некоторые выразили надежду, что конечная форма консоли и джойстика будет изменена. При этом многие эксперты сообщают о высокой вероятности сохранения формы показанных устройств. Контроллер DualShock 5 по своему внешнему виду кажется более массивным, чем DualShock 4.Компания Sony успела сообщить, что консоль PlayStation 5 станет доступна для покупки ко времени рождественских праздников 2020 года. Полноценный дебют PS5, по предварительным данным, может пройти 12 февраля следующего года в рамках ежегодного мероприятия, посвященного консоли. В соответствии с недавними утечками, отправка устройства в продажу на территории США может состояться 20 ноября, а рекомендованная розничная стоимость составит около $500.