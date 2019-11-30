В Италии двое лыжников погибли при сходе лавины в Альпах





Правоохранители уже установили личности двух погибших мужчин – ими были 28-летний и 32-летний жители. Они оба катались на лыжах на итальянской стороне массива Монблан на высоте 3 километров над уровнем моря. Отдыхающие передвигались по направлению, предназначенному для внетрассового катания. Мужчины проигнорировали предупреждение местной противолавинной службы, сообщившей о приближающейся опасности.Ситуация была восстановлена, оказалось, что на данном склоне была не одна лавина, а сразу две. Первая оказалась небольшой и ее заметил еще один лыжник, катавшийся на этой трассе. Он предупредил двух остальных, однако они его не послушали и продолжили спуск. Чуть позже начался сход второй лавины, она оказалась значительно больше первой и настигла отдыхающих.К поисковой операции привлекли несколько отрядов спасателей, оснащенных современной техникой и группой подготовленных собак. В течение нескольких часов были обнаружены два тела лыжников. С помощью вертолета их доставили в морг, расположенный поблизости. Противолавинная служба в очередной раз сделала заявление о необходимости соблюдения правил безопасности.