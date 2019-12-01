Бренд Honor выпустил сверхмощный роутер для геймеров
Производитель Honor выпустил сверхмощный роутер, предназначенный для геймеров. Устройство Hunter Gaming Router способно охватывать сразу три диапазона.
Вместе со смартфоном Honor V30 компания презентовала другие новинки, например, водонепроницаемые часы MagicWatch 2 и сверхскоростной Hunter Gaming Router. Устройство распознает более трех тысяч игр, предназначенных для ПК и консоли. Новинка может оптимизировать передачу данных, работая сразу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, в также защищенном от помех канале, выделенном для игр. Как отмечает производитель, аппарат является первым в мире, оснащенным встроенным модулем NFC с поддержкой настройки одним касанием.
Маршрутизатор работает на базе четырехъядерного процессора с частотой 1,4 ГГц и имеет 256 Мб флэш-памяти. Максимальная скорость Honor Hunter Gaming Router составляет 2100 Мбит/с. Новинка имеет агрессивный дизайн, а его стоимость достигает 56 долларов.
Вместе со смартфоном Honor V30 компания презентовала другие новинки, например, водонепроницаемые часы MagicWatch 2 и сверхскоростной Hunter Gaming Router. Устройство распознает более трех тысяч игр, предназначенных для ПК и консоли. Новинка может оптимизировать передачу данных, работая сразу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, в также защищенном от помех канале, выделенном для игр. Как отмечает производитель, аппарат является первым в мире, оснащенным встроенным модулем NFC с поддержкой настройки одним касанием.
Маршрутизатор работает на базе четырехъядерного процессора с частотой 1,4 ГГц и имеет 256 Мб флэш-памяти. Максимальная скорость Honor Hunter Gaming Router составляет 2100 Мбит/с. Новинка имеет агрессивный дизайн, а его стоимость достигает 56 долларов.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:10