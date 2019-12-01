Бренд Honor выпустил сверхмощный роутер для геймеров





Вместе со смартфоном Honor V30 компания презентовала другие новинки, например, водонепроницаемые часы MagicWatch 2 и сверхскоростной Hunter Gaming Router. Устройство распознает более трех тысяч игр, предназначенных для ПК и консоли. Новинка может оптимизировать передачу данных, работая сразу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, в также защищенном от помех канале, выделенном для игр. Как отмечает производитель, аппарат является первым в мире, оснащенным встроенным модулем NFC с поддержкой настройки одним касанием.Маршрутизатор работает на базе четырехъядерного процессора с частотой 1,4 ГГц и имеет 256 Мб флэш-памяти. Максимальная скорость Honor Hunter Gaming Router составляет 2100 Мбит/с. Новинка имеет агрессивный дизайн, а его стоимость достигает 56 долларов.