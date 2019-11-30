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Xiaomi Mi Mix 3 заметно подешевел на рынке

Компания Xiaomi уменьшила стоимость своего смартфона Mi Mix 3. Теперь этот мобильный гаджет стоит на 12 000 рублей дешевле, нежели в начале реализации.
Xiaomi Mi Mix 3 заметно подешевел на рынке

В настоящее время на территории Китая Xiaomi Mi Mix 3, оснащенный 8 Гб/128 Гб памяти, можно купить за 341 доллар. На рынке он появился осенью 2018 года. Гаджет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845, дисплеем на 6,39 дюймов и двойной основной камерой. Объем аккумулятора составляет 3200 мАч.

Также в планах Xiaomi выпустить очередной флагман Redmi K30. Пока в Китае продается аппарат Redmi K20 Pro Premium с усиленной платформой Snapdragon 855 Plus, благодаря чему устройство работает на 20% дольше, чем его предшественник.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:54

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