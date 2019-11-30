"Алые паруса" в Петербурге признали лучшим праздником в мире





Первый приз “Алые паруса” забрали в 2016 году в номинации Best public event, а в 2019 году они завоевали первенство в номинации “Лучший праздник”. Серебро досталось событию за лучшую музыкальность и категории Best public event. Данное мероприятие посвящено петербургским выпускникам, а эксперты оценивали его по ряду ключевых критериев, куда входят креативность идеи, использование технологических инноваций и вовлеченность участников. Праздник назвали атмосферным и эффективным в достижении заявленных целей.“Алые паруса” проводились еще с 1969 по 1979 гг, однако возродили его лишь в начале 2000-х, на чем настоял Владимир Путин. С тех пор популярность праздника выпускников на ежегодной основе только растет.