Вассерман предупредил интернет-ресурсы о риске оказаться в “черном списке” за ложную информацию
Анатолий Вассерман предупредил десятки интернет-ресурсов, распространяющих заведомо ложную информацию, о скором попадании в “черный список”. Роскомнадзор раскрыл названия недобросовестных порталов.
По мнению Анатолия Вассермана, “черный-список” интернет ресурсов позволит снизить количество заведомо ложной информации, а “фейкометчикам” станет сложнее оправдать свои действия. В данном перечне числятся источники, которые хотя бы один раз упоминались в документах Генрокуратуры РФ в связи со статьей 15.3 Федерального закона №149-Ф3. Отмечается, что список будет пополняться каждую неделю теми сайтами, которые определяются как источники не подтвержденной официальными фактами информации в интернете. Наиболее известными упомянутыми порталами стали страницы “ВКонтакте”, в числе которых числятся РБК, Mash и “Лентач”.
Вассерман считает данные меры эффективными, чтобы заставить распространителей информации более тщательно проверять ее достоверность. Публицист отметил, что у Роскомнадзора пока нет прав заранее включать иностранных СМИ в “черный-список”. Однако в случае регулярных ложных публикаций такие порталы будут зачислены в перечень нарушающих законодательство, передает “Слово и Дело”.
По мнению Анатолия Вассермана, “черный-список” интернет ресурсов позволит снизить количество заведомо ложной информации, а “фейкометчикам” станет сложнее оправдать свои действия. В данном перечне числятся источники, которые хотя бы один раз упоминались в документах Генрокуратуры РФ в связи со статьей 15.3 Федерального закона №149-Ф3. Отмечается, что список будет пополняться каждую неделю теми сайтами, которые определяются как источники не подтвержденной официальными фактами информации в интернете. Наиболее известными упомянутыми порталами стали страницы “ВКонтакте”, в числе которых числятся РБК, Mash и “Лентач”.
Вассерман считает данные меры эффективными, чтобы заставить распространителей информации более тщательно проверять ее достоверность. Публицист отметил, что у Роскомнадзора пока нет прав заранее включать иностранных СМИ в “черный-список”. Однако в случае регулярных ложных публикаций такие порталы будут зачислены в перечень нарушающих законодательство, передает “Слово и Дело”.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:02