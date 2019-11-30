МИД Германии выступил за углубления сотрудничества с Россией в области науки





С таким заявлением выступила Мишель Мюнтеферинг, являющаяся госминистром иностранных дел Германии. Представитель немецкого МИД отметила, что обеим странам необходимо углубление сотрудничества в области науки. По ее словам, требуется научный и интеллектуальный обмен, способный привести к серьезным прорывам в вопросах инноваций и прогресса.Текущее сотрудничество РФ и ФРГ показывает, что страны могут добиваться успеха в научной области. Представитель МИД Германии отметила, что необходимо углубить взаимодействие между российскими и немецкими вузами, исследовательскими центрами и другими учреждениями, занимающимися разными направлениями науки. Также Мишель Мюнтеферинг уверена, что подобное взаимодействие поможет улучшить доверие между странами, правительствами и даже простыми людьми.Представитель немецкого МИД с нетерпением ждет начала Года Германии в России, он пройдет с августа 2020-го по июль 2121-го. Также Мишель Мюнтеферинг в субботу полетит в Москву, чтобы выступить на Российско-немецком научно-образовательном форуме. Ей досталась честь подвести его предварительные итоги.