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МИД Германии выступил за углубления сотрудничества с Россией в области науки

МИД Германии выступил за углубление сотрудничества с Россией. Берлин хочет начать более тесное взаимодействие с Москвой в области науки и образовательной деятельности, представители ФРГ считают, что это поможет решить проблемы, стоящие перед человечеством.
МИД Германии выступил за углубления сотрудничества с Россией в области науки

С таким заявлением выступила Мишель Мюнтеферинг, являющаяся госминистром иностранных дел Германии. Представитель немецкого МИД отметила, что обеим странам необходимо углубление сотрудничества в области науки. По ее словам, требуется научный и интеллектуальный обмен, способный привести к серьезным прорывам в вопросах инноваций и прогресса.

Текущее сотрудничество РФ и ФРГ показывает, что страны могут добиваться успеха в научной области. Представитель МИД Германии отметила, что необходимо углубить взаимодействие между российскими и немецкими вузами, исследовательскими центрами и другими учреждениями, занимающимися разными направлениями науки. Также Мишель Мюнтеферинг уверена, что подобное взаимодействие поможет улучшить доверие между странами, правительствами и даже простыми людьми.

Представитель немецкого МИД с нетерпением ждет начала Года Германии в России, он пройдет с августа 2020-го по июль 2121-го. Также Мишель Мюнтеферинг в субботу полетит в Москву, чтобы выступить на Российско-немецком научно-образовательном форуме. Ей досталась честь подвести его предварительные итоги.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:13

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