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Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special Edition

Компания Bugatti презентовала сразу две новые версии модели Bugatti Chiron. Они обе вошли в линейку Bugatti Chiron Noire Special Edition, однако будут иметь незначительные отличия в экстерьере и интерьере, а вот их техническая часть будет одинаковой.
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special Edition

Производитель Bugatti решил возродить свою уже забытую вариацию «La Voiture Noire», означающую черный автомобиль. Этому цвету подчинен весь внешний и внутренний вид модели. Всего было представлено две версии линейки Bugatti Chiron Noire Special Edition: Noire Sportive и Chiron Noire Élégance. Корпус последней выполнен из углеродного волокна и имеет большую серебряную эмблему на радиаторной решетке. Надпись «Noire» можно будет найти в разных частях автомобиля: боковых панелях и заднем крыле. Bugatti Chiron Noire Sportive похвастается матовой отделкой корпуса и стильным внешним видом. Автомобиль получит агрессивный выхлоп, спойлер, бампера и колесные диски. Отдельно стоит отметить радиаторную решетку и салон, отделанный матовыми материалами.

Вне зависимости от версии под капотом Bugatti Chiron Noire Special Edition окажется 8,0-литровый двигатель, генерирующий 1500 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента. Всего производитель премиальных автомобилей собирается выпустить 20 единиц этих авто. Их цена будет стартовать от 3 млн 305 тысяч долларов или 215 млн 560 тысяч рублей по текущему курсу валют. Поставки начнут в 2020 году.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:20

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