Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special Edition





Производитель Bugatti решил возродить свою уже забытую вариацию «La Voiture Noire», означающую черный автомобиль. Этому цвету подчинен весь внешний и внутренний вид модели. Всего было представлено две версии линейки Bugatti Chiron Noire Special Edition: Noire Sportive и Chiron Noire Élégance. Корпус последней выполнен из углеродного волокна и имеет большую серебряную эмблему на радиаторной решетке. Надпись «Noire» можно будет найти в разных частях автомобиля: боковых панелях и заднем крыле. Bugatti Chiron Noire Sportive похвастается матовой отделкой корпуса и стильным внешним видом. Автомобиль получит агрессивный выхлоп, спойлер, бампера и колесные диски. Отдельно стоит отметить радиаторную решетку и салон, отделанный матовыми материалами.Вне зависимости от версии под капотом Bugatti Chiron Noire Special Edition окажется 8,0-литровый двигатель, генерирующий 1500 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента. Всего производитель премиальных автомобилей собирается выпустить 20 единиц этих авто. Их цена будет стартовать от 3 млн 305 тысяч долларов или 215 млн 560 тысяч рублей по текущему курсу валют. Поставки начнут в 2020 году.