Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020 года
В результате конкурса “RV of the 2020” определили лучшего кемпера года. Им оказался Venture RV Sonic X, который дебютировал в марте 2019 года и быстро вышел в серийной версии.
Эксперты отмечают, что серийная модель Venture RV Sonic X переняла многое от концепт-версии. Кузов новинки является облегченным благодаря стекловолокну, а также кемпер оснащен интегрированными солнечными батареями. Четыре панели, литий-ионная батарея, инвертор и зарядное устройство делают новинку почти автономной. Прицеп оснащен внедорожными шинами, системой очистки воды, наружными креплениями для велосипедов. Салон Venture RV Sonic X имеет отделку из натуральной древесины. Помимо базовой версии доступны также варианты Xtreme и Luxury.
Согласно результатам конкурса, Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020 года. В США новинка доступна по цене 47 тысяч долларов.
Эксперты отмечают, что серийная модель Venture RV Sonic X переняла многое от концепт-версии. Кузов новинки является облегченным благодаря стекловолокну, а также кемпер оснащен интегрированными солнечными батареями. Четыре панели, литий-ионная батарея, инвертор и зарядное устройство делают новинку почти автономной. Прицеп оснащен внедорожными шинами, системой очистки воды, наружными креплениями для велосипедов. Салон Venture RV Sonic X имеет отделку из натуральной древесины. Помимо базовой версии доступны также варианты Xtreme и Luxury.
Согласно результатам конкурса, Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020 года. В США новинка доступна по цене 47 тысяч долларов.
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:57