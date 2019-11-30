АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020 года

В результате конкурса “RV of the 2020” определили лучшего кемпера года. Им оказался Venture RV Sonic X, который дебютировал в марте 2019 года и быстро вышел в серийной версии.

Эксперты отмечают, что серийная модель Venture RV Sonic X переняла многое от концепт-версии. Кузов новинки является облегченным благодаря стекловолокну, а также кемпер оснащен интегрированными солнечными батареями. Четыре панели, литий-ионная батарея, инвертор и зарядное устройство делают новинку почти автономной. Прицеп оснащен внедорожными шинами, системой очистки воды, наружными креплениями для велосипедов. Салон Venture RV Sonic X имеет отделку из натуральной древесины. Помимо базовой версии доступны также варианты Xtreme и Luxury.

Согласно результатам конкурса, Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020 года. В США новинка доступна по цене 47 тысяч долларов.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020…
У российских подлодок обнаружены критические…
Ива Михнович рассказала, кому досталось наследство бывшего супруга Натальи Андрейченко Максимилиана…
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого…
Опубликован ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в 2019…
Специалисты рассказали, на что может указывать сухая…
Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских…
Хакеры взломали аккаунт Huawei и оскорбили…
"Дом-2" Мондезир нажаловался на Юлию Ефременкову Ольге…
Тамара Гвердцители поделилась секретами поддержания…
Ученые: Томография повышает риск возникновения…
Звезда "Дома-2" Черно считает, что беременность спасла её брак с Оганесяном, и советует забеременеть…
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет…
В Сети впервые показали изображения седана Audi A3 новой…
Глафира Тарханова рассказала, как ее двухлетний сын случайно вызвал…
Redmi показала фотографии с камеры флагмана Redmi…
Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов: "Балинская написала на меня заявление о…
Обнаружена причина нечувствительности к боли некоторых…
У звезды "Дом-2" Ильи Яббарова проблемы в личной жизни из-за бывшей девушки Маргариты…
В ХМАО при столкновении легковушки с тягачом погиб 19-летний…
Исследователи рассказали о периоде жизни мозга после остановки…
Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, какой Александр Гобозов в…
Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной…
Звезда «Дом-2» Екатерина Токарева содержит Юрия Слободяна в…
Турецкий адмирал Джем Гюрдениз высоко оценил мощь флота…
Сергей Лазарев поделился семейным видео со смеющимися…
Xiaomi собирается выпустить смартфон Mi 10 с самой быстрой…
Плачущая звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пыталась оправдаться за свою работу в чате для…
Константин Меладзе писал песню “Сэра” в жутких условиях…
Медики создали эффективный препарат для лечения…
Коллекция Александра Васильева пополнилась платьями Юлии…
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в…
Алла Пугачева могла сыграть роль Нади в «Иронии…
Интерпол предложил Британии помощь после теракта в…
Смартфоны LG получат обновление до Android…
Дана Николенко и Дима Кварацхелия после ссоры оставили сына у…
Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на звёзд…
Новый Volkswagen Caddy Sports 2021 года засняли во время…
Беременная звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ее муж стал очень…
Хелли Болдуин ответила на слухи о беременности от Джастина…
Просмотреть все новости