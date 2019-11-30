



Эксперты отмечают, что серийная модель Venture RV Sonic X переняла многое от концепт-версии. Кузов новинки является облегченным благодаря стекловолокну, а также кемпер оснащен интегрированными солнечными батареями. Четыре панели, литий-ионная батарея, инвертор и зарядное устройство делают новинку почти автономной. Прицеп оснащен внедорожными шинами, системой очистки воды, наружными креплениями для велосипедов. Салон Venture RV Sonic X имеет отделку из натуральной древесины. Помимо базовой версии доступны также варианты Xtreme и Luxury.Согласно результатам конкурса, Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020 года. В США новинка доступна по цене 47 тысяч долларов.