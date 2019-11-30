У российских подлодок обнаружены критические проблемы
Эксперты обнаружили у созданных в России подлодок существенные проблемы, устранение которых поможет повысить эффективность. Для успешной конкуренции с зарубежными разработками предлагается установить на борту субмарин систему для удаленного управления торпедами.
Полный экспертный анализ прошла “Варшавянка”, считающаяся устаревшим проектом. Специалисты уверены, что боевую эффективность данного проекта можно повысить путем оснащения вышеупомянутой системой. Также важно, чтобы субмарины располагали антиторпедами, которые позволят вести бой с противником, имеющим преимущество в дистанции обнаружения и современное оружие. Отмечается, что такие изменения не требуют внесения коррективов в конструкцию.
Известно, что Россия продолжает выпуск ДЭПЛ проекта 636.3 “Варшавянка” на фоне трудностей в разработке проекта 677 “Лада”. Последняя до сих пор не располагает ВНЭУ.
Полный экспертный анализ прошла “Варшавянка”, считающаяся устаревшим проектом. Специалисты уверены, что боевую эффективность данного проекта можно повысить путем оснащения вышеупомянутой системой. Также важно, чтобы субмарины располагали антиторпедами, которые позволят вести бой с противником, имеющим преимущество в дистанции обнаружения и современное оружие. Отмечается, что такие изменения не требуют внесения коррективов в конструкцию.
Известно, что Россия продолжает выпуск ДЭПЛ проекта 636.3 “Варшавянка” на фоне трудностей в разработке проекта 677 “Лада”. Последняя до сих пор не располагает ВНЭУ.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:50