У российских подлодок обнаружены критические проблемы





Полный экспертный анализ прошла “Варшавянка”, считающаяся устаревшим проектом. Специалисты уверены, что боевую эффективность данного проекта можно повысить путем оснащения вышеупомянутой системой. Также важно, чтобы субмарины располагали антиторпедами, которые позволят вести бой с противником, имеющим преимущество в дистанции обнаружения и современное оружие. Отмечается, что такие изменения не требуют внесения коррективов в конструкцию.Известно, что Россия продолжает выпуск ДЭПЛ проекта 636.3 “Варшавянка” на фоне трудностей в разработке проекта 677 “Лада”. Последняя до сих пор не располагает ВНЭУ.