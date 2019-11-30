ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого Вашингтона





Индийские эксперты считают, что введение ограничение по отношению к Дели в связи с приобретением C-400 способны навредить военной промышленности США. Заокеанские корреспонденты напомнили о сотрудничестве Вашингтона с Дели по нескольким проектам, включая по военной технике, но теперь это сотрудничество поставлено под угрозу. Тем не менее, Штаты могут найти способы избавиться от санкций.Представители высшего военного командования Штатов отметили, что будущее отношений между данными странами будет ныне зависеть от увеличения покупок американского оборудования со стороны индусов. Вашингтон до этого намеревался ввести ограничения против Турции за желание приобрести у РФ те же комплексы C-400, но конкретных действий так и не было предпринято.