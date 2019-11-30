Опубликован ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в 2019 году





В начале текущего года цены на претерпели значительные изменения, однако сейчас они стабилизировались. Именно поэтому эксперты решили составить ТОП-5 самых дешевых иномарок. Первое место ожидаемо занял представитель японского автопрома – Datsun on-Do. Модель комплектуется 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Цена стартует от 490 тысяч рублей. Второе место досталось еще одному представителю этой компании – хэтчбеку Datsun mi-Do. Несмотря на то, что авто построена на той же платформе, его цена начинается от 555 тысяч.Третье и четвертое место ТОП-5 поделили два представителя бренда Renault – Logan и Sandero. Базовые версии обоих моделей обойдутся российским покупателям в 577 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что скидка при использовании программы «трейд-ин» в данном случае составит всего 30 тысяч рублей.В пятерке самых дешевых иномарок на рынке России в конце 2019 года оказался автомобиль из Казахстана – Ravon R2. Это компактное авто обойдется покупателям в 646 тысяч рублей и это может отпугнуть многих автолюбителей, однако модель имеет несколько весомых преимуществ. Уже в стартовой комплектации она располагает 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.