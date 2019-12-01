В Сети вспомнили об электромобиле, построенном на базе ЗАЗ-968





Модификацию на базе ЗАЗ-968 оснастили электродвигателем, мощностью 4 кВт при напряжении 30 В. Эта машина могла ехать со скоростью до 60 км/ч и преодолевала на одном заряде до 100 км. Режимы работы установленного на авто электромотора плавно менялись благодаря схеме полупроводникового преобразователя. Транспорт избегал потерь на балластных сопротивлениях и мог тормозить с подзарядкой аккумуляторных батарей. В рамках выставки научно-технического творчества молодежи эту модель наградили медалью, после чего разработку ожидало забвение.Эксперты уверены, что электромашины в то время воспринимались как игрушки и никто не видел их преимуществ. Также потере аудитории способствовал дешевый бензин.