АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

В Сети вспомнили об электромобиле, построенном на базе ЗАЗ-968

Автоэксперты напомнили о создании электрической модификации культового ЗАЗ-968, что имело место в 1973 году. Над разработкой трудились сотрудники кафедры электрических машин ЗНТУ.

Модификацию на базе ЗАЗ-968 оснастили электродвигателем, мощностью 4 кВт при напряжении 30 В. Эта машина могла ехать со скоростью до 60 км/ч и преодолевала на одном заряде до 100 км. Режимы работы установленного на авто электромотора плавно менялись благодаря схеме полупроводникового преобразователя. Транспорт избегал потерь на балластных сопротивлениях и мог тормозить с подзарядкой аккумуляторных батарей. В рамках выставки научно-технического творчества молодежи эту модель наградили медалью, после чего разработку ожидало забвение.

Эксперты уверены, что электромашины в то время воспринимались как игрушки и никто не видел их преимуществ. Также потере аудитории способствовал дешевый бензин.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети вспомнили об электромобиле, построенном на базе…
Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами на…
Ученые сообщили о выявлении смертельной опасности жирной…
Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину…
Мать Тимати пригрозила хейтерам воспользоваться “свежепоставленными зубами” из-за критики в ее…
В Италии двое лыжников погибли при сходе лавины в…
Внешний вид помолодевшей Надежды Бабкиной оценили ее…
Вассерман предупредил интернет-ресурсы о риске оказаться в “черном списке” за ложную…
Xiaomi Mi Mix 3 заметно подешевел на…
Наталья Андрейченко расплакалась на могиле…
"Алые паруса" в Петербурге признали лучшим праздником в…
Потап и Настя Каменских несколько раз вступали в законный…
Педиатр рассказал о главных ошибках родителей при воспитании…
Экс-участница "Дом-2" Рима Пенджиева призналась в любви к демонстрации половых…
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special…
МИД Германии выступил за углубления сотрудничества с Россией в области…
Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Даже если я беременна, никому не…
Наталья Андрейченко в юности пережила групповое…
Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020…
У российских подлодок обнаружены критические…
Ива Михнович рассказала, кому досталось наследство бывшего супруга Натальи Андрейченко Максимилиана…
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого…
Опубликован ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в 2019…
Специалисты рассказали, на что может указывать сухая…
Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских…
Хакеры взломали аккаунт Huawei и оскорбили…
"Дом-2" Мондезир нажаловался на Юлию Ефременкову Ольге…
Тамара Гвердцители поделилась секретами поддержания…
Ученые: Томография повышает риск возникновения…
Звезда "Дома-2" Черно считает, что беременность спасла её брак с Оганесяном, и советует забеременеть…
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет…
В Сети впервые показали изображения седана Audi A3 новой…
Глафира Тарханова рассказала, как ее двухлетний сын случайно вызвал…
Redmi показала фотографии с камеры флагмана Redmi…
Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов: "Балинская написала на меня заявление о…
Обнаружена причина нечувствительности к боли некоторых…
У звезды "Дом-2" Ильи Яббарова проблемы в личной жизни из-за бывшей девушки Маргариты…
В ХМАО при столкновении легковушки с тягачом погиб 19-летний…
Исследователи рассказали о периоде жизни мозга после остановки…
Звезда «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, какой Александр Гобозов в…
Просмотреть все новости