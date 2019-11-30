В Сети впервые показали изображения седана Audi A3 новой генерации





Эксперты портала “Колеса.ру” представили, как будет выглядеть новый компактный четырехдверный седан в серийном исполнении. Первые изображения новинки создавались на базе шпионских кадров с участием Audi A3, который будет отличаться совершенно переработанным стилем. Эксперты заметили, что машина сохранит пропорции, в то время как передняя панель потерпит изменения, например, радиаторная решетка станет более широкой, а фары получат G-образную форму. Дизайнеры предположили, что новое поколение будет отличаться оригинальным рисунком светодиодных ДХО.Audi A3 окажется построен на базе MQB от Volkswagen. Специалисты предполагают, что моторная гамма не изменится, однако может повыситься производительность. Дебют автомобиля ожидается в 2020 году.