Redmi показала фотографии с камеры флагмана Redmi K30
Компания Redmi продолжает привлекать внимание общественности к выходу своего нового флагмана Redmi K30. Бренд показал фотографии, сделанные камерой смартфона, на нескольких снимках также были продемонстрированы возможности зума.
Сначала первую фотографию, сделанную на Redmi K30, опубликовал вице-президент компании Лу Вейбинг на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Он сфотографировал название смартфона, написанное на снегу. Позже в Сети появились еще несколько фотографий. Примечательно, что они демонстрируют эту же надпись, но с большого расстояния. Каждый последующий снимок приближается к ней и позволяет увидеть возможности зума основной камеры флагмана.
Информации относительно характеристик Redmi K30 уже доступно немало. Основная камера смартфона получит главный кристалл на 60 или 64 МП, его производством занимается Sony. Устройство будет поддерживать 30-кратный оптический и гибридный зум. Именно его возможности были показаны на опубликованных фото.
Следует отметить, что презентация флагмана Redmi K30 запланирована на 10 декабря. Компания Redmi обещает регулярно публиковать все новые подробности относительно своей новинки. Несмотря на это, практически все характеристики модели уже известны. Она получит поддержку 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ встроенной памяти. Также модель похвастается двойной фронтальной камерой, врезанной в дисплей.
Сначала первую фотографию, сделанную на Redmi K30, опубликовал вице-президент компании Лу Вейбинг на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Он сфотографировал название смартфона, написанное на снегу. Позже в Сети появились еще несколько фотографий. Примечательно, что они демонстрируют эту же надпись, но с большого расстояния. Каждый последующий снимок приближается к ней и позволяет увидеть возможности зума основной камеры флагмана.
Информации относительно характеристик Redmi K30 уже доступно немало. Основная камера смартфона получит главный кристалл на 60 или 64 МП, его производством занимается Sony. Устройство будет поддерживать 30-кратный оптический и гибридный зум. Именно его возможности были показаны на опубликованных фото.
Следует отметить, что презентация флагмана Redmi K30 запланирована на 10 декабря. Компания Redmi обещает регулярно публиковать все новые подробности относительно своей новинки. Несмотря на это, практически все характеристики модели уже известны. Она получит поддержку 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ встроенной памяти. Также модель похвастается двойной фронтальной камерой, врезанной в дисплей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:15