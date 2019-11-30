В ХМАО при столкновении легковушки с тягачом погиб 19-летний парень





Инцидент на 99-м км трассы Сургут — Когалым состоялся утром 30 ноября. BMW 320IA управлял молодой человек 1998 года рождения. Иномарка осуществляла движение со стороны Ноябрьска по направлению к Сургуту, а водитель не заметил едущую впереди легковушку с активным левым указателем. Он свернул вправо, не снизив скорость, что привело к потере управления и заносу. В итоге автомобиль столкнулся с тягачом, которым управлял мужчина 1991 года рождения.Авария унесла жизнь 19-летнего пассажира BMW, он в момент ДТП находился на заднем сидении. Водитель иномарки, а также еще один пассажир имеют травмы разной степени тяжести. На данный момент устанавливаются точные причины инцидента.