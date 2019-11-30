Турецкий адмирал Джем Гюрдениз высоко оценил мощь флота РФ
Экс-адмирал Турции Джем Гюрдениз дал высокую оценку мощи флота РФ.Военный в отставке во время общения с журналистами «КП» сообщил, что всего за 19 лет российские морские силы совершили радикальное превращение из отсталых групп в реальную «проекцию силы» государства, занимающего одну из лидерских позиций в мире.
«Начиная с 2004 года Болгария и Румыния вошли в НАТО, а Грузия с Украиной существенно расширили своё сотрудничество с этой группой. Все действовали неосмотрительно, чем вызвали взрывное увеличение милитаризации всего региона. По этой причине Россия существенно повысила собственную мощь и уровень боевой готовности Черноморского флота», — отметил адмирал в отставке.
Военный добавил, что на сегодняшний день в состав сил РФ на территории Черного моря вошли 5 крайне продвинутых подлодок дизель-электрического типа, а также большое количество высокоэффективных надводных единиц боевой техники. Всего 20 лет назад ничего подобного даже в голову не приходило ему с коллегами. Джем Гюрдениз уверен, что ВМС РФ и КНР на сегодняшний день гарантируют требуемый уровень баланса для сдерживания амбиций флота США в мировом океане.
«Начиная с 2004 года Болгария и Румыния вошли в НАТО, а Грузия с Украиной существенно расширили своё сотрудничество с этой группой. Все действовали неосмотрительно, чем вызвали взрывное увеличение милитаризации всего региона. По этой причине Россия существенно повысила собственную мощь и уровень боевой готовности Черноморского флота», — отметил адмирал в отставке.
Военный добавил, что на сегодняшний день в состав сил РФ на территории Черного моря вошли 5 крайне продвинутых подлодок дизель-электрического типа, а также большое количество высокоэффективных надводных единиц боевой техники. Всего 20 лет назад ничего подобного даже в голову не приходило ему с коллегами. Джем Гюрдениз уверен, что ВМС РФ и КНР на сегодняшний день гарантируют требуемый уровень баланса для сдерживания амбиций флота США в мировом океане.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:15