Турецкий адмирал Джем Гюрдениз высоко оценил мощь флота РФ





, — отметил адмирал в отставке.Военный добавил, что на сегодняшний день в состав сил РФ на территории Черного моря вошли 5 крайне продвинутых подлодок дизель-электрического типа, а также большое количество высокоэффективных надводных единиц боевой техники. Всего 20 лет назад ничего подобного даже в голову не приходило ему с коллегами. Джем Гюрдениз уверен, что ВМС РФ и КНР на сегодняшний день гарантируют требуемый уровень баланса для сдерживания амбиций флота США в мировом океане.