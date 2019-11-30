Интерпол предложил Британии помощь после теракта в Лондоне





В результате теракта погибли 2 человека, ещё 3 пострадали вследствие нападения неизвестного лица днём 29 ноября во время пребывания на Лондонском мосту. Сотрудники Скотланд Ярда описали инцидент как намеренный теракт. Подозреваемый был ликвидирован работниками полиции.Руководитель Интерпола выразил слова сочувствия всем жертвам теракта, а также их близким и родным, представителям общественности и тем, кто первыми отреагировали была выражена благодарность за смелость. Шток подчеркнул готовность обеспечить максимальную помощь по данному вопросу, если таковая будет запрошена со стороны правительства Великобритании.