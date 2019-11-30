Дана Николенко и Дима Кварацхелия после ссоры оставили сына у бабушки





Совсем недавно Дана предлагала своим поклонникам, выставив фото, сделанное на входе в аэропорт, угадать, куда они с супругом отправляются. Однако чуть позже девушка раскрыла все карты сама. Так, она рассказала, что после сильной ссоры с мужем она подошла и сказала, что им нужна срочная перезагрузка и нужно лететь на отдых. По ее словам, мужчина спросил, а куда полететь. В итоге для путешествия, посоветовавшись, они выбрали Турцию.В Стамбул поехать пара решила спонтанно. И тут выяснилось, что у их ребенка нет загранпаспорта. Тогда Николенко позвонила маме и предложила ей остаться с ребенком, и она согласилась. Как отметила Дана, всего за сутки они решили целую кучу проблем, а именно отвезли сына Макара в Черкассы, забронировали отель вместе с друзьями в Стамбуле и даже отправились в аэропорт.Сейчас Дана уже размещает фото с отдыха, в том числе в Сети появились и фотографии с ее новой подругой, с которой ранее она общалась только исключительно с помощью переписки.