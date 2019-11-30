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Тамара Гвердцители поделилась секретами поддержания молодости

Певица Тамара Гвердцители поделилась секретами поддержания молодости, а также пополнения запаса энергии. Оказалось, что звезде помогает здоровый сон и кофе.

Тамара Гвердцители напоминает, что артисту важно держать себя в форме, а ей в этом помогает ежедневные репетиции, здоровый образ жизни и кофе. Артистка старается чаще радоваться мелочам и иметь полноценный сон. Даже 20-минутный отдых в самолете или в поездке помогают ей восстановиться. Несмотря на то, что в жизни она сталкивалась с разными людьми, знаменитость не потеряла оптимизм. Она отметила, что музыкант не может быть “толстокожим” и заглушать страдания. Однако у Гвердцители остались верные друзья, которые сейчас разбросаны по свету.

Артистка призналась, что была счастлива во втором браке, но ее муж скончался от остановки сердца. До сих пор Гвердцители тоскует по нему и не уделяет внимания другим мужчинам, посвящая себя творчеству. Певица рассказала, что ее сын поддерживает отношения со своим отцом Георгием Кахабришвили. Также ее наследник завершает учебу в Лондоне и отказывается работать артистом, поскольку не может уделять много времени репетициям.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:52

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