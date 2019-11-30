Тамара Гвердцители поделилась секретами поддержания молодости





Тамара Гвердцители напоминает, что артисту важно держать себя в форме, а ей в этом помогает ежедневные репетиции, здоровый образ жизни и кофе. Артистка старается чаще радоваться мелочам и иметь полноценный сон. Даже 20-минутный отдых в самолете или в поездке помогают ей восстановиться. Несмотря на то, что в жизни она сталкивалась с разными людьми, знаменитость не потеряла оптимизм. Она отметила, что музыкант не может быть “толстокожим” и заглушать страдания. Однако у Гвердцители остались верные друзья, которые сейчас разбросаны по свету.Артистка призналась, что была счастлива во втором браке, но ее муж скончался от остановки сердца. До сих пор Гвердцители тоскует по нему и не уделяет внимания другим мужчинам, посвящая себя творчеству. Певица рассказала, что ее сын поддерживает отношения со своим отцом Георгием Кахабришвили. Также ее наследник завершает учебу в Лондоне и отказывается работать артистом, поскольку не может уделять много времени репетициям.