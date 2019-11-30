Xiaomi собирается выпустить смартфон Mi 10 с самой быстрой зарядкой
Компания Xiaomi намерена отправить на рынок смартфон Mi 10, который получит возможность самого быстрого восполнения заряда аккумулятора. Китайский производитель анонсировал дебютный показ устройства на февраль 2020 года.
По данным, распространёнными инсайдерами, компания Xiaomi достаточно давно занимается созданием смартфона, однако презентовать его сможет не ранее конца зимы. Новинка получит возможность стать первым девайсом на рынке, который станет работать с использованием процессора Snapdragon 865 от Qualcomm.
Это позволит девайсу значительно опередить модель Galaxy S11. В соответствии с предоставленными данными, Mi 10 получит зарядное устройство мощностью в 100 Вт, что сделает скорость восполнения ресурса автономной работы смартфона рекордно высоким. В прошлом сотрудники Xiaomi сообщил о желании провести презентацию устройства, которое поддерживает такую работы. На тот момент название продукта не раскрывалось.
По данным, распространёнными инсайдерами, компания Xiaomi достаточно давно занимается созданием смартфона, однако презентовать его сможет не ранее конца зимы. Новинка получит возможность стать первым девайсом на рынке, который станет работать с использованием процессора Snapdragon 865 от Qualcomm.
Это позволит девайсу значительно опередить модель Galaxy S11. В соответствии с предоставленными данными, Mi 10 получит зарядное устройство мощностью в 100 Вт, что сделает скорость восполнения ресурса автономной работы смартфона рекордно высоким. В прошлом сотрудники Xiaomi сообщил о желании провести презентацию устройства, которое поддерживает такую работы. На тот момент название продукта не раскрывалось.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00