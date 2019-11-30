Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Арктике





Информация о гиперзвуковой ракете «Кинжал» появилась достаточно давно, ее уже даже начали принимать на вооружение армии России, однако лишь недавно были проведены первые испытания. Это произошло в середине ноября, точные даты не сообщаются, на полигоне Пембой, расположенном к северо-востоку от города Воркута. Запуск происходил с истребителя МиГ-31К, удар наносился по наземной цели. Испытания прошли согласно намеченному плану, все требования были выполнены. Также сообщается, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» оправдала свое название. Во время полета ее скорость достигла отметки 10 Махов. Такой показатель делает снаряд чрезвычайно опасным для любого типа целей.Напомним, впервые о «Кинжале» рассказал Владимир Путин в 2018 году. Тогда глава государства поделился некоторыми подробностями этой ракеты и отметил, что она будет гиперзвуковой. Эксперты объяснили, что «Кинжал» представляет собой авиационный вариант «Искандера», предназначенный для размещения на МиГ-31К. В настоящий момент на вооружении армии РФ стоит уже одна эскадрилья этих самолетов, она базируется в Южном военном округе.