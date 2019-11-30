АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые из доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Смартфоны LG получат обновление до Android 10

Смартфоны LG начнут обновлять до версии Android 10. На данный момент инсайдеры сообщают о выпуске апдейта для G8 ThinQ.

Многие производители уже выпустили обновления операционной системы Android для своих смартфонов, однако последняя версия лишь сейчас стала доступна пользователям LG G8 ThinQ. Согласно последним данным инсайдеров, обновлением в скором времени смогут воспользоваться граждане Южной Кореи. Эксперты предполагают, что с выходом апдейта производитель не станет тянуть с его выпуском на территории других стран.

Недавно LG показала новую оболочку UX 9.0, однако новых данных о ней нет. В связи с этим специалисты предположили, что Android 10 именно с ней выйдет на G8 ThinQ.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Плачущая звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пыталась оправдаться за свою работу в чате для…
Константин Меладзе писал песню “Сэра” в жутких условиях…
Медики создали эффективный препарат для лечения…
Коллекция Александра Васильева пополнилась платьями Юлии…
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в…
Алла Пугачева могла сыграть роль Нади в «Иронии…
Интерпол предложил Британии помощь после теракта в…
Смартфоны LG получат обновление до Android…
Дана Николенко и Дима Кварацхелия после ссоры оставили сына у…
Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на звёзд…
Новый Volkswagen Caddy Sports 2021 года засняли во время…
Беременная звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ее муж стал очень…
Хелли Болдуин ответила на слухи о беременности от Джастина…
Зенитный комплекс Тор начал ведение боевого дежурства в…
Седан Camry сохранил позицию бестселлера Toyota по продажам в России за…
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» Владимир Шахов добился пожизненных…
Дочь Анны Седоковой заставила ее полюбить то, что певица ненавидела всю…
Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой…
Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина пожаловалась на частые…
Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях…
Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая запечатлены на фото за "странным…
Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу…
Эксперты обнаружили уязвимости в способах внедрения аналога SMS —…
“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на…
Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние…
Эвелина Бледанс опубликовала видео в кожаном костюме с…
Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино…
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский…
«Что ты творишь со зрителями»: Звездные подруги похвалили Полину Гагарину после…
Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном…
Сын Наташи Королевой Архип Глушко крутит отношения сразу с несколькими…
KIA начала продажи спортивной версии KIA Cerato…
«Я на вас обиделась»: Бьянка удивила поклонников необычным…
Эксперты назвали продукты, вызывающие головную…
Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний…
Российские ученые создали кожу…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина призналась, что подружилась с Ольгой Орловой из-за ее…
Ученые планируют победить рак благодаря освоению…
Анастасия Волочкова призналась, что ей не хочется наступления Нового…
Эксперты составили рейтинг седанов C-класса по объему…
Просмотреть все новости