Смартфоны LG получат обновление до Android 10
Смартфоны LG начнут обновлять до версии Android 10. На данный момент инсайдеры сообщают о выпуске апдейта для G8 ThinQ.
Многие производители уже выпустили обновления операционной системы Android для своих смартфонов, однако последняя версия лишь сейчас стала доступна пользователям LG G8 ThinQ. Согласно последним данным инсайдеров, обновлением в скором времени смогут воспользоваться граждане Южной Кореи. Эксперты предполагают, что с выходом апдейта производитель не станет тянуть с его выпуском на территории других стран.
Недавно LG показала новую оболочку UX 9.0, однако новых данных о ней нет. В связи с этим специалисты предположили, что Android 10 именно с ней выйдет на G8 ThinQ.
Многие производители уже выпустили обновления операционной системы Android для своих смартфонов, однако последняя версия лишь сейчас стала доступна пользователям LG G8 ThinQ. Согласно последним данным инсайдеров, обновлением в скором времени смогут воспользоваться граждане Южной Кореи. Эксперты предполагают, что с выходом апдейта производитель не станет тянуть с его выпуском на территории других стран.
Недавно LG показала новую оболочку UX 9.0, однако новых данных о ней нет. В связи с этим специалисты предположили, что Android 10 именно с ней выйдет на G8 ThinQ.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:10