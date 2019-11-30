Новый Volkswagen Caddy Sports 2021 года засняли во время тестов
Компания Volkswagen продолжает готовить к выходу новый спортивный фургон Volkswagen Caddy Sports. Модель 2021 года была заснята фотошпионами во время прохождения тестов на заснеженной дороге, авто было полностью покрыто камуфляжем.
Именно поэтому подробно разглядеть внешний вид будущего Volkswagen Caddy Sports практически невозможно. Можно отметить лишь то, что модель 2021 года получит новую радиаторную решетку, стильный угловые фары и переработанный дизайн задней двери. На последней можно найти утопленную секцию, на которой, скорее всего, расположится номерной знак. Также стоит выделить более тонкие задние фонари, заметно отличающиеся от текущей версии модели.
Спортивный фургон Volkswagen Caddy Sports будет построен на базе платформы MQB Volkswagen, использованной в недавнем Volkswagen Golf, поэтому можно предположить, что новинка получит аналогичные двигатели. В таком случае модель должна комплектоваться 1,0- и 1,5-литровым моторами, выдающими 88 и 148 лошадиных сил соответственно. Также не стоит исключать вероятность появление версии с дизельным двигателем, а чуть позже – гибрида.
Отдельно стоит отметить, что Volkswagen рассматривает вариант выпуска фургона Volkswagen Caddy Sports с разными типами колесных баз, однако подробностей на этот счет пока нет. Эксперты отмечают, что текущие дорожные тесты являются одними из первых.
Именно поэтому подробно разглядеть внешний вид будущего Volkswagen Caddy Sports практически невозможно. Можно отметить лишь то, что модель 2021 года получит новую радиаторную решетку, стильный угловые фары и переработанный дизайн задней двери. На последней можно найти утопленную секцию, на которой, скорее всего, расположится номерной знак. Также стоит выделить более тонкие задние фонари, заметно отличающиеся от текущей версии модели.
Спортивный фургон Volkswagen Caddy Sports будет построен на базе платформы MQB Volkswagen, использованной в недавнем Volkswagen Golf, поэтому можно предположить, что новинка получит аналогичные двигатели. В таком случае модель должна комплектоваться 1,0- и 1,5-литровым моторами, выдающими 88 и 148 лошадиных сил соответственно. Также не стоит исключать вероятность появление версии с дизельным двигателем, а чуть позже – гибрида.
Отдельно стоит отметить, что Volkswagen рассматривает вариант выпуска фургона Volkswagen Caddy Sports с разными типами колесных баз, однако подробностей на этот счет пока нет. Эксперты отмечают, что текущие дорожные тесты являются одними из первых.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:54