АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые из доказали, что жизнь из самого враждебного региона Земли способна процветать на…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Новый Volkswagen Caddy Sports 2021 года засняли во время тестов

Компания Volkswagen продолжает готовить к выходу новый спортивный фургон Volkswagen Caddy Sports. Модель 2021 года была заснята фотошпионами во время прохождения тестов на заснеженной дороге, авто было полностью покрыто камуфляжем.
Новый Volkswagen Caddy Sports 2021 года засняли во время тестов

Именно поэтому подробно разглядеть внешний вид будущего Volkswagen Caddy Sports практически невозможно. Можно отметить лишь то, что модель 2021 года получит новую радиаторную решетку, стильный угловые фары и переработанный дизайн задней двери. На последней можно найти утопленную секцию, на которой, скорее всего, расположится номерной знак. Также стоит выделить более тонкие задние фонари, заметно отличающиеся от текущей версии модели.

Спортивный фургон Volkswagen Caddy Sports будет построен на базе платформы MQB Volkswagen, использованной в недавнем Volkswagen Golf, поэтому можно предположить, что новинка получит аналогичные двигатели. В таком случае модель должна комплектоваться 1,0- и 1,5-литровым моторами, выдающими 88 и 148 лошадиных сил соответственно. Также не стоит исключать вероятность появление версии с дизельным двигателем, а чуть позже – гибрида.

Отдельно стоит отметить, что Volkswagen рассматривает вариант выпуска фургона Volkswagen Caddy Sports с разными типами колесных баз, однако подробностей на этот счет пока нет. Эксперты отмечают, что текущие дорожные тесты являются одними из первых.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Плачущая звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пыталась оправдаться за свою работу в чате для…
Константин Меладзе писал песню “Сэра” в жутких условиях…
Медики создали эффективный препарат для лечения…
Коллекция Александра Васильева пополнилась платьями Юлии…
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в…
Алла Пугачева могла сыграть роль Нади в «Иронии…
Интерпол предложил Британии помощь после теракта в…
Смартфоны LG получат обновление до Android…
Дана Николенко и Дима Кварацхелия после ссоры оставили сына у…
Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на звёзд…
Новый Volkswagen Caddy Sports 2021 года засняли во время…
Беременная звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ее муж стал очень…
Хелли Болдуин ответила на слухи о беременности от Джастина…
Зенитный комплекс Тор начал ведение боевого дежурства в…
Седан Camry сохранил позицию бестселлера Toyota по продажам в России за…
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» Владимир Шахов добился пожизненных…
Дочь Анны Седоковой заставила ее полюбить то, что певица ненавидела всю…
Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой…
Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина пожаловалась на частые…
Российские ученые впервые создали искусственную кость в условиях…
Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая запечатлены на фото за "странным…
Продюсер Ольги Бузовой намерен вернуть на сцену Машу…
Эксперты обнаружили уязвимости в способах внедрения аналога SMS —…
“Должен был находиться в коме”: Вячеслав Невинный рисковал жизнью, выходя на…
Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние…
Эвелина Бледанс опубликовала видео в кожаном костюме с…
Развод с Ксенией Собчак пошел на пользу: Максим Виторган сел на жесткую диету ради свадьбы с Нино…
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский…
«Что ты творишь со зрителями»: Звездные подруги похвалили Полину Гагарину после…
Медики назвали способы замедления развития осложнений при сахарном…
Сын Наташи Королевой Архип Глушко крутит отношения сразу с несколькими…
KIA начала продажи спортивной версии KIA Cerato…
«Я на вас обиделась»: Бьянка удивила поклонников необычным…
Эксперты назвали продукты, вызывающие головную…
Народный артист России Юрий Васильев отмечает 65-летний…
Российские ученые создали кожу…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина призналась, что подружилась с Ольгой Орловой из-за ее…
Ученые планируют победить рак благодаря освоению…
Анастасия Волочкова призналась, что ей не хочется наступления Нового…
Эксперты составили рейтинг седанов C-класса по объему…
Просмотреть все новости