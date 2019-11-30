Зенитный комплекс Тор начал ведение боевого дежурства в Арктике





Техника дислоцирована на территории Мурманской области. Соответствующая информация была распространена изданиями со ссылкой на слова Вадима Серги, сотрудника пресс-службы Северного флота.В сообщении подчеркивается, что торжественная церемония начала использования ЗРК Тор состоялась 30 ноября. Серга отметил использование техники в качестве элемента опытного дежурства. Это случилось в августе текущего года. С того времени по октябрь включительно военнослужащие РФ проводили отработку действий для обеспечения максимального контроля области воздушного пространства, а также ведения объектовой ПВО.