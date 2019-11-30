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Седан Camry сохранил позицию бестселлера Toyota по продажам в России за октябрь

Седан Camry сохранил позицию бестселлера Toyota по объёмам продажам на рынке России за октябрь. Аналитики назвали самые продаваемые продукты японского автомобильного концерна.
Седан Camry сохранил позицию бестселлера Toyota по продажам в России за октябрь

За минувший месяц на российском рынке продали около 7,8 тысячи новых транспортных средств. Данный показатель на 6% уступает уровню того же месяца 2018 года. При этом среди всех автопроизводителей японская компания Toyota занимает 6 строчку рейтинга. Самым большим спросом среди её продукции у жителей России пользуется премиум-седан Camry. Эта модель была распродана в количестве свыше 2,6 тысячи единиц.

Помимо этого, в список бестселлеров Toyota для рынка России вошел внедорожник RAV4 с показателем реализации в 1,7 тысячи единиц. Это авто появилось в продаже в конце октября. До завершения года динамика продаж продукции японского бренда может заметно поменяться по причине сезонной корреляции.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:33

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