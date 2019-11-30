Седан Camry сохранил позицию бестселлера Toyota по продажам в России за октябрь





За минувший месяц на российском рынке продали около 7,8 тысячи новых транспортных средств. Данный показатель на 6% уступает уровню того же месяца 2018 года. При этом среди всех автопроизводителей японская компания Toyota занимает 6 строчку рейтинга. Самым большим спросом среди её продукции у жителей России пользуется премиум-седан Camry. Эта модель была распродана в количестве свыше 2,6 тысячи единиц.Помимо этого, в список бестселлеров Toyota для рынка России вошел внедорожник RAV4 с показателем реализации в 1,7 тысячи единиц. Это авто появилось в продаже в конце октября. До завершения года динамика продаж продукции японского бренда может заметно поменяться по причине сезонной корреляции.