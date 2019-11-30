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Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods

Компания Apple намерена укомплектовать свои iPhone следующего модельного года гарнитурой AirPods. В соответствии с данными портала DigiTimes, компания из Купертино рассматривает соответствующую возможность достаточно серьезно.

Аналогичный ход якобы готовы сделать и другие достаточно известные компании-производители, включая Xiaomi и Samsung. Оснащение смартфонов беспроводными наушниками может оказаться новым трендом в сегменте устройств люксового уровня. В данных зарубежного портала отмечается, что несколько источников из производственной отрасли подтверждают сведения. В то же время эксперты выразили сильные сомнения в достоверности сообщения, поскольку цена беспроводных наушников достаточно высока, чтобы их могли сделать бесплатным дополнением.

Добавив цену AirPods к iPhone, можно получить менее конкурентный продукт. Единственная возможность, по мнению специалистов рынка, заключается в попытке увеличить объём продаж устройств на первоначальном этапе. Такой шаг для многих может оказаться результатом недоверия к своему продукту. Помимо прочего, AirPods весьма неплохо продаются как самостоятельный продукт, который можно подключить ко многим девайсам. Apple не захочет отдавать их бесплатно, если многие миллионы клиентов готовы заплатить сотни долларов для приобретения периферийного девайса.

Гарнитура AirPods Pro получила опцию активного шумоподавления, которая появилась на рынке относительно недавно, однако уже завоевала большую популярность. Ранее Apple добавляла в комплектацию собственных смартфонов проводные наушники начального уровня с портом Lightning. Их стоимость оценивается как крайне небольшая, и отдельная покупка обойдётся в $29. Не исключается, что новое дополнение станет работать по беспроводной технологии для укрепления позиций AirPods на технологическом рынке.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:19

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