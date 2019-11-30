Эксперты обнаружили уязвимости в способах внедрения аналога SMS — RCS





Стандарт RCS предназначен для замены устаревших SMS, и его уже внедряют операторы по всему миру. Данная технология является онлайн-протоколом, который позволяет обмен между абонентами текстовыми сообщениями, а также разрешает создание групповых чатов, пересылку фото и видео, а также совершение видеозвонков. Специалисты SRLabs выявили опасность внедрения данного стандарта, которые могут привести к утечке личных данных. Например, злоумышленники могут узнать телефонный номер пользователя или информацию о местоположении. Также в опасности находятся пароли, история голосовых вызовов и переписок.Известно, что около 100 операторов в мире внедрили RCS, но эти компании не называются.