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Эксперты составили рейтинг седанов C-класса по объему багажника

Автоэксперты составили рейтинг седанов C-класса по объему багажника. Специалисты выделили Lifan Solano, который распологает вместительностью в 650 л.

По заявлению экспертов, победитель рейтинга Lifan Solano имеет самую низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Этот седан стоит около 709 тыс. рублей при наличии багажника на 650 л. В тройку лидеров также вошли Peugeot 408 с отсеком на 560 л и корейский KIA Cerato четвертого поколения, отделение которого имеет объем в 502 л. Данные авто имеют ценник, превышающий миллион рублей. На четвертой строчке оказался седан Toyota Corolla, имеющий багажник на 470 л и цену в 1,1 млн рублей. Hyundai Elantra закрывает пятерку лидеров, с багажным отсеком на 458 л и цену в начальной комплектации более миллиона рублей.

Обновленный седан Mazda3 и Citroen C4 имеют багажники на 444 л и 440 л соответственно. Audi A3 может похвастаться объемом в 425 л, а также наиболее высокой в рейтинге ценой в 1,7 млн рублей. Наиболее маленьким из представленных отделением укомплектован Ford Focus.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:36

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