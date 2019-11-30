KIA начала продажи спортивной версии KIA Cerato GT
Компания KIA начала продажи новой версии седана KIA Cerato в Китае. Новинка имеет приписку GT и похвастается более спортивной внешностью, улучшенной ходовой частью и мощным двигателем, цена модели стартует от 1 млн 92 тысяч рублей.
В Китае KIA Cerato имеет другое название - KIA K3. Спортивная новинка похвастается серьезными переменами во внешнем виде автомобиля. Модель получила измененную форму радиаторной решетки с большими вертикальными секциям, новую светодиодную головную оптику и более агрессивные передний и задний бамперы. Также произошли незначительные изменения в габаритах машины – она стала на 20 мм длиннее.
Под капотом обычного седана KIA Cerato скрывался безальтернативный 1,5-литровый двигатель, генерирующий 115 «лошадок». Спортивная версия с припиской GT получит 1,4-литровый турбированный мотор, выдающий 130 лошадиных сил. Также появится новая трансмиссия – 7-ступенчатый «робот», оснащенный двойным сцеплением.
KIA Cerato GT похвастается более спортивной ходовой частью. Южнокорейский производитель модернизировал тормозную систему седана и сделал подвеску более жесткой. Отдельно стоит отметить повышение аэродинамичности всего корпуса модели, что делает ее более скоростной.
В Китае за KIA K3 GT нужно заплатить от 1 млн 92 тысяч рублей до 1 млн 174 тысяч рублей по текущему курсу валют. Цены на обычный KIA Cerato в РФ начинаются от 1 млн 46 тысяч рублей.
В Китае KIA Cerato имеет другое название - KIA K3. Спортивная новинка похвастается серьезными переменами во внешнем виде автомобиля. Модель получила измененную форму радиаторной решетки с большими вертикальными секциям, новую светодиодную головную оптику и более агрессивные передний и задний бамперы. Также произошли незначительные изменения в габаритах машины – она стала на 20 мм длиннее.
Под капотом обычного седана KIA Cerato скрывался безальтернативный 1,5-литровый двигатель, генерирующий 115 «лошадок». Спортивная версия с припиской GT получит 1,4-литровый турбированный мотор, выдающий 130 лошадиных сил. Также появится новая трансмиссия – 7-ступенчатый «робот», оснащенный двойным сцеплением.
KIA Cerato GT похвастается более спортивной ходовой частью. Южнокорейский производитель модернизировал тормозную систему седана и сделал подвеску более жесткой. Отдельно стоит отметить повышение аэродинамичности всего корпуса модели, что делает ее более скоростной.
В Китае за KIA K3 GT нужно заплатить от 1 млн 92 тысяч рублей до 1 млн 174 тысяч рублей по текущему курсу валют. Цены на обычный KIA Cerato в РФ начинаются от 1 млн 46 тысяч рублей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:47