Эксперты предрекли рост спроса на “ипотечные каникулы” в 2020 году





По мнению экспертов, в прошлом мало граждан России знали о возможности взять “ипотечные каникулы”. В связи с прогнозом Минэкономразвития и Центробанка о слабом росте реальных доходов граждан и осведомленности о возможности взять отсрочку от выплат задолженности, такие заявления будут расти. По мнению специалистов, в пользу этого работает более выгодные условия каникул по сравнению с программами реструктуризаций. Сбербанк сообщает о стабильном спросе на “ипотечные каникулы”, в частности, от клиентов поступает около 5,5 тысячи заявок за полгода. Каждый второй клиент получает одобрение, а альтернативой отказу становится реструктуризация.В ПСБ и ВТБ также информируют о значительных объемах заявок на “ипотечные каникулы”. Чаще всего клиенты предпочитают максимальную отсрочку на полгода.