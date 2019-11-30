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Эксперты предрекли рост спроса на “ипотечные каникулы” в 2020 году

Эксперты предрекли рост спроса на “ипотечные каникулы” в 2020 году в связи с осведомленностью россиян. Стоящий во главе НРА Сергей Гришунин обратил внимание на увеличение общей закредитованности населения.

По мнению экспертов, в прошлом мало граждан России знали о возможности взять “ипотечные каникулы”. В связи с прогнозом Минэкономразвития и Центробанка о слабом росте реальных доходов граждан и осведомленности о возможности взять отсрочку от выплат задолженности, такие заявления будут расти. По мнению специалистов, в пользу этого работает более выгодные условия каникул по сравнению с программами реструктуризаций. Сбербанк сообщает о стабильном спросе на “ипотечные каникулы”, в частности, от клиентов поступает около 5,5 тысячи заявок за полгода. Каждый второй клиент получает одобрение, а альтернативой отказу становится реструктуризация.

В ПСБ и ВТБ также информируют о значительных объемах заявок на “ипотечные каникулы”. Чаще всего клиенты предпочитают максимальную отсрочку на полгода.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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