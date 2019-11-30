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Эксперты назвали продукты, вызывающие головную боль

Эксперты из Исследовательского центра по изучению мигрени назвали продукты, употребление которых может вызывать головную боль. Список оказался достаточно большим, а людям медики рекомендуют с осторожностью относиться к нижеперечисленной еде и напиткам.

Зачастую к головной боли могут приводить кофеиносодержащие продукты чай, кофе, кола. В исследовании 33 добровольцам предложили исключить их из рациона, в результате чего практически сразу 92% из них заявили об исчезновении неприятных болевых ощущений в голове. Также мигрень могут провоцировать некоторые виды сыров: бри, чеддер, пармезан, горгонзола, швейцарский вид, а также английские мюнстер и стилтон. Ключевую роль играет тирамин, вещество, образовывающееся в продукте в процессе вызревания. Также провоцировать головную боль могут алкогольные напитки, которые приводят к обезвоживанию организма и сужению сосудов.

Эксперты рекомендуют с осторожностью отнестись к употреблению шоколада, а также отказаться от замороженных продуктов и содержащих искусственные подсластители. Вызвать головную боль могут и заправки для салатов, консервированные продукты с добавленным к ним глутаматом натрия, соленая еда, ферментированные изделия и переработанное мясо.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 13:29

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